В Центральном банке не видят рисков системной дефляции в России. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

«Я пока не вижу угрозы дефляции, несмотря на большой разброс цен. Но системной дефляции в годовом выражении пока рисков мы не видим», — рассказал он в кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.