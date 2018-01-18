Потребности по взаимодействию и документообороту с клиентами, ведению внутреннего учета проводимых операций обеспечиваются внедренными программными блоками.

В рамках проекта были кардинальным образом перестроены технология и методология обработки данных, что позволило ускорить процесс загрузки информации с биржевых площадок, значительная часть которой теперь фиксируется в системе Банка практически в режиме on-line (например, программа позволяет обработать 100 000 сделок по факту совершения на различных рынках Группы Московская биржа). Система позволила Банку настроить процесс электронного документооборота с клиентами по защищенным каналам связи, что позволяет Клиентам проводить дистанционный анализ состояния и динамики своих портфелей.

«Разработка ЦМД-софт положительным образом сказалась на эффективности обработки сделок с ценными бумагами и деривативами, а также позволила снизить риски Банка. Данная система способствует дальнейшему расширению спектра предоставляемых Банком услуг и созданию современной инфраструктуры с учетом высоких требований современного технологического развития.

В реалиях настоящего времени, с учетом постоянного роста требований российского и международного законодательства, также нельзя недооценивать важность полноты и корректности отражения операций во внутреннем учете Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг. Программа поддерживает соответствующий функционал для указанных целей на должном уровне. В целом, система достаточно легко масштабируется и перенастраивается в случае необходимости.

Необходимо особо отметить, что разработчик смог обеспечить глубокую интеграцию системы в периметр используемого Банком программного обеспечения.

Мы планируем и дальше продолжать взаимодействие с ЦМД-софт в целях внедрения и развития продуктов компании», - рассказал Дмитрий Плешков, руководитель пресс-службы Банка.

«Для создания новой бэк-офисной системы Банка ЦентроКредит мы используем собственный программный инструментарий «ЦМД-софт: Личный кабинет». Наша технология изначально ориентирована на быстрое создание интернет-решений для самообслуживания и поэтому мы ее предложили Банку для реализации функциональности документооборота с клиентами. Получившаяся система обеспечивает требуемую производительность и надежность, что дает нам возможность продолжить разработки на одной технологии», - прокомментировал Максим Хмара-Миронов, руководитель проекта со стороны ЦМД-софт.

О Банке ЦентроКредит

АО АКБ «ЦентроКредит» был основан в 1989 году и уже более 28 лет успешно работает в российском банковском секторе на основании Генеральной лицензии № 121. Все эти годы Банк предоставляет клиентам полный спектр банковских и инвестиционных услуг на высоком технологическом уровне. Консервативный подход к оценке рисков, разумная финансовая политика и высокий уровень достаточности капитала позволяют Банку занимать высокие позиции в рейтингах надежности российских банков.

О компании ЦМД-софт

IT-компания «ЦМД-софт» (www.mcdsoft.ru, www.cmdsoft.ru) с 1995 года предлагает клиентам стратегически-важные программные решения, которые за счет высокой эффективности повышают конкурентоспособность в борьбе за лидирующие позиции в своей отрасли. Решения «ЦМД-софт» обеспечивают высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, что позволяет компаниям-клиентам развивать свой бизнес, обеспечивая необходимый уровень производительности без ущерба для качества услуг.

Программный инструментарий, разработанный в компании, позволяет создавать эффективные решения для автоматизации дистанционного обслуживания и документооборота клиентов компаний различных сфер деятельности.

Источник: IT-компания «ЦМД-софт»