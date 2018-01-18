Клиенты Транскапиталбанка могут получить новый кредит на пополнение оборотных средств с ускоренным принятием решения по такому кредиту. При этом сумма кредита может быть увеличена на 20% по сравнению с ранее выданным (исключение составляет кредитование в форме овердрафт).

Банк может открыть новый лимит по кредитной линии одновременно с действующим для плавного погашения текущей задолженности, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам руководителя блока МСБ банка ТКБ Сергея Мартыненко, банк должен демонстрировать свое лояльное отношение к клиентам с помощью конкретных действий для долгосрочных и взаимовыгодных отношений с ними.