Telegram собирается привлечь гораздо больше инвестиций на предварительном ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалюты) — не 500 млн долларов, как предполагалось, а 850 млн. Книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России, пишут «Ведомости».

Основатель Telegram Павел Дуров не стремится привлекать российские институциональные деньги, поскольку хочет построить глобальную компанию, подтвердил изданию участник переговоров с менеджерами мессенджера.



Вокруг ICO Telegram колоссальный ажиотаж, признает сотрудник одного из венчурных фондов, работающих в Кремниевой долине. По его словам, к нему обратилась масса людей с просьбой помочь инвестировать в Telegram.

Деньги от ICO нужны Telegram на развитие новой блокчейн-платформы — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой, недавно объясняло руководство Telegram в white paper (документ, описывающий будущее ICO). Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ.

Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON-технологий.

Минимальное вложение от инвесторов, которое Telegram готов рассмотреть, составляет 20 млн долларов, рассказывает один из людей, знакомых с участником переговоров с Telegram, а якорным инвесторам Telegram предлагает вкладывать не менее 50 млн долларов. Из всех заинтересовавшихся криптомонетами Telegram будет выбирать по принципу близости к руководству мессенджера и известности самого инвестора, но вне зависимости от страны, где работает этот инвестор, убеждает источник газеты.

Еще один участник переговоров с Telegram, предлагавший мессенджеру 40 млн долларов инвестиций на предварительное ICO, но получивший отказ, уверяет, что уже сейчас некоторые инвесторы, договорившиеся с Telegram о вложениях, предлагают перевыкупить часть их будущих токенов, причем на 40% дороже, чем купят сами на предварительном ICO. Однако, продолжает несостоявшийся инвестор, перепродажа прав на токены, которые будут выпущены только в 2019 году, выглядит юридически сомнительной. Более того, эти инвесторы, превращающиеся в продавцов, формально никак не гарантируют, что действительно отдадут часть доли, если инвестиции состоятся, подтверждает еще один потенциальный инвестор, претендующий на инвестиции в Telegram и также получавший предложения о перевыкупе.

