Компания Sweatcoin, которую основали российские предприниматели Олег Фоменко и Антон Дерлятка, привлек $5,7 млн от инвестиционных фондов Goodwater Capital, Greylock Partners, Seedcamp и Smart Hub, а также бизнес-ангелов из Кремниевой долины.

Привлеченные средства планируется вложить в дальнейшее продвижение стартапа в США, Великобритании, а позже в Европе и Азии, сообщает Reuters .

Бесплатное приложение Sweatcoin предлагает пользователям зарабатывать виртуальную валюту за пройденные шаги: каждая тысяча шагов обменивается на одну монету, которую потом можно менять на фитнес-товары и услуги (абонементы занятий, спортивную одежду, подарочные карты и другое).

Сооснователь стартапа Олег Фоменко рассказал, что компания хочет внедрить в криптовалюту технологию блокчейн, что позволит торговать криптовалютой. А Антон Дерлятка пояснил, что в будущем хочет добавить возможность оплаты налогов с помощью криптовалюты проекта.

По собственным данным, аудитория сервиса сейчас составляет порядка 2,28 млн активных пользователей. За четвертый квартал выручка проекта увеличилась на 266%.