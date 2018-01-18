Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества бывшего председателя правления АКБ «Интрастбанк» Бориса Епифанова на сумму 6,7 млрд рублей, сообщает РАПСИ .

Заявление об обеспечительных мерах было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении Епифанова к субсидиарной ответственности.

Суд отклонил заявление АСВ. Доводы заявителя о последствиях непринятия обеспечительных мер не конкретизированы, не представлены доказательства, подтверждающие вероятность причинения заявителю ущерба в случае непринятия обеспечительных мер, отметил суд.

В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства Интрастбанка АСВ (конкурсный управляющий банка) было установлено, что Епифановым не осуществлена передача документации по значительной части активов банка, а также не передана электронная база данных кредитной организации.

Кроме того, при возникновении в банке соответствующих оснований указанное лицо не предприняло мер по предупреждению банкротства кредитной организации, отметил управляющий.

Вышеизложенные обстоятельства являются основанием для привлечения руководителя банка к субсидиарной ответственности в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», сообщило АСВ.