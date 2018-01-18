Арбитражный суд Татарстана обязал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» выплатить 2,8 млн долларов в пользу ирландской «дочки» «ВЭБ-лизинга» — VEBL-767-300 Limited за аренду двух самолетов Boeing-777. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Взыскать с ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в пользу VEBL-767-300 Limited 2,46 млн долларов долга, 309,1 тыс. долларов процентов и 200 тыс. рублей госпошлины», — сказано в решении.

VEBL-767-300 подала иск в Арбитражный суд Татарстана 10 октября 2017 года. В заявлении компания просила взыскать 1,07 млн и 1,39 млн долларов за аренду двух Boeing-777, а также около 135,9 тыс. и 173,2 тыс. долларов долга по каждому воздушному судну соответственно.



В конце сентября 2017 года «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов из-за долгов перед контрагентами и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Через месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Арбитражный суд Татарстана принял иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» от АО «Спектр-Авиа» (Ульяновская область), рассмотрение дела назначено на 7 февраля 2018 года.