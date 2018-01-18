Вчера, 17 января, курс XRP упал на 74%: с рекордного уровня в $3,84, достигнутого 4 января, до $1 за токен. Это привело к тому, что сооснователь и исполнительный президент Ripple Крис Ларсен потерял около $44 млрд.

На момент пика криптовалюты 4 января состояние Ларсен оценивалось в $59,9 млрд. Ранее в этом месяце Forbes сообщал, что Крис Ларсен владеет 5,19 млрд XRP и 17% долей в проекте. Ripple принадлежит 61,3 млрд токенов XRP из выпущенных 100 млрд.

Как сообщает Anycoin , за последние сутки убытки Ларсена несколько сократились. За это время курс Ripple, согласно данным CoinMarketCap, вырос на 47,76%, а на сейчас цена криптовалюты составляет $1,53 за единицу.