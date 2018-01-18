Он был одним из пяти самых богатых людей в США.
Вчера, 17 января, курс XRP упал на 74%: с рекордного уровня в $3,84, достигнутого 4 января, до $1 за токен. Это привело к тому, что сооснователь и исполнительный президент Ripple Крис Ларсен потерял около $44 млрд.
На момент пика криптовалюты 4 января состояние Ларсен оценивалось в $59,9 млрд. Ранее в этом месяце Forbes сообщал, что Крис Ларсен владеет 5,19 млрд XRP и 17% долей в проекте. Ripple принадлежит 61,3 млрд токенов XRP из выпущенных 100 млрд.
Как сообщает Anycoin, за последние сутки убытки Ларсена несколько сократились. За это время курс Ripple, согласно данным CoinMarketCap, вырос на 47,76%, а на сейчас цена криптовалюты составляет $1,53 за единицу.
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