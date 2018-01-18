Промсвязьбанк, находящийся на санации в фонде ЦБ, ожидает необычная судьба. Как стало известно «Коммерсанту», именно его правительство выбрало в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам для защиты от западных санкций. Кандидатура стала неожиданной — до сих пор в этой связи упоминались дочерние структуры Внешэкономбанка и подконтрольная «Ростеху» «Российская Финансовая Корпорация» (РФК).



Минфин объявил о создании специализированного банка, который станет опорным «для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование». Как выяснило издание, этим банком станет Промсвязьбанк, который 15 декабря был направлен на санацию в фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. Данную информацию «Коммерсанту» подтвердили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также два финансиста, знакомых с ситуацией.

В Минфине пояснили, что «новый банк по размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного… в ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ».

Официально назвать банк в пресс-службе Минфина отказались. В пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что не слышали о таком решении правительства. ЦБ не комментирует действующие банки.