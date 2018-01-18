По данным опроса крупных предпринимателей компанией Ernst & Young (EY), в России предприниматели назвали отечественный рынок самым интересным для инвестиций. О привлекательности отечественного производства в конце 2017 года заявили 45% опрошенных.

Как сообщают «Известия» , больше всего инвестировать предприниматели собираются в нефтегазовую отрасль и промышленность, заявил 71% респондентов. Следом идут медико-биологическая, а также горнодобывающая и металлургическая отрасли — 63% и 60% участников соответственно.

По словам управляющего партнера EY по России Александра Ивлева, такие данные опроса связаны с тем, что «многим компаниям стало интереснее производить продукцию в России для дальнейшего экспорта в третьи страны».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что текущие макроэкономические показатели привлекают не только российских бизнесменов, но и заграничных инвесторов.

В исследовании приняли участие 67 топ-менеджеров российских и международных фирм с годовым доходом до $10 млрд.