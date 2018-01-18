Одной из тем заседания станет внесение изменений в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в частности, в статью «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Как сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу главы кабинета министров, цель этой поправки в том, чтобы расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования.

Планируется расширить систему предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам для этой категории бизнеса за счет предоставления АО «Корпорация МСП» права докапитализировать региональные гарантийные организации. Для юридических лиц и ИП микрофинансовые организации смогут предоставлять микрозаймы до 5 млн рублей.

Также, министры должны принять решение об установлении административной ответственности за неисполнение своих обязанностей для представителей интересов России в органах управления юридических лиц. Речь идет о лицах, не являющихся государственными, муниципальными учреждениями или унитарными предприятиями. Норма не распространяется на федеральных государственных служащих и лиц, замещающих федеральные государственные должности.