Биржа некорректно отображает балансы по счетам.
Пользователи криптобиржи Poloniex заметили, что при отмене ранее сделанных заявок средства перестали возвращаться на баланс.
Также сложности отмечены и с отображением баланса: пользователи заметили, что система показывает некорректные данные или «минус», даже если на счету есть достаточно средств, сообщает Anycoin.
Представители биржи подтвердили проблему, написав в Твиттере, что она тщательно изучается.
Как сообщал Банкир.Ру, в декабре прошлого года биржа Poloniex заявила о намерении ввести обязательную верификацию для владельцев legacy-аккаунтов. Ранее верификация была нужна только для новых аккаунтов.
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