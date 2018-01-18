Пользователи криптобиржи Poloniex заметили, что при отмене ранее сделанных заявок средства перестали возвращаться на баланс.

Также сложности отмечены и с отображением баланса: пользователи заметили, что система показывает некорректные данные или «минус», даже если на счету есть достаточно средств, сообщает Anycoin .

Представители биржи подтвердили проблему, написав в Твиттере, что она тщательно изучается.

Как сообщал Банкир.Ру , в декабре прошлого года биржа Poloniex заявила о намерении ввести обязательную верификацию для владельцев legacy-аккаунтов. Ранее верификация была нужна только для новых аккаунтов.