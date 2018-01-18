Бывший глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, обвиняемый в хищении 28 млн рублей у актера театра и кино Владимира Этуша, освобожден из-под стражи в зале суда, сообщила РАПСИ адвокат Марина Чижова.



В среду Тверской суд Москвы должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста Барганджии, срок которого истекает 18 января. Однако, как сообщила официальный представитель суда Анастасия Дзюрко, суд оставил без рассмотрения просьбу следствия, так как она была отозвана.

«Ходатайство было отозвано в связи с тем, что апелляционным постановлением Мосгорсуда отменено постановление Тверского суда от 14 декабря о продлении срока содержания под стражей Барганджии. И он был освобожден из-под стражи 15 января 2018 года», — пояснила адвокат обвиняемого.

Барганджия, действия которого квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ноябре прошлого года вернул актеру 765 тыс. долларов , ставших причиной возбуждения уголовного дела. Адвокат Чижова в свою очередь сообщила, что считает все обязательства перед актером Этушем выполненными, а продолжение преследования ее доверителя — незаконным.

По версии следствия, в 2013 году Барганджия, являясь председателем Нацбанка Абхазии, пообещал оказать содействие Этушу во вложении 28 млн рублей в один из швейцарских банков. Впоследствии актер потребовал вернуть свои якобы вложенные денежные средства, однако получил отказ.