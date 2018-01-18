На Чикагской бирже опционов (CBOE) закрылись первые фьючерсы на биткоин. Итоговая цена на январские контракты составила $11 055 за монету.

При этом некоторые эксперты напрямую связывают закрытие первых фьючерсных контрактов с падением цен на большинство криптовалют.

По данным ForkLog , в дальнейшем CBOE планирует запустить фьючерсы и на другие криптовалюты, но это может произойти спустя несколько месяцев подготовительной работы.

«Прежде чем мы запустим [ETF] в мейнстрим, нужно осуществить еще серию сделок, чтобы регуляторы поняли весь их смысл. Нужно поставить еще много «галочек», чтобы массово запустить торгуемые на бирже продукты», — пояснил исполнительный директор CBOE Эд Тилли.

Как сообщал Банкир.Ру, CBOE запустила торги фьючерсами на биткоин 11 декабря. На крипторынке ожидали, что начало торгов биткоин-фьючерсами позитивно скажется на общей репутации этой криптовалюты и приведет к тому, что она станет еще более популярной.