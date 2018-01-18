Международный валютный фонд (МВФ) указывает на улучшение экономической ситуации в России, но отмечает необходимость проведения реформ в стране. Об этом в четверг на брифинге для журналистов заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.



«Россия оставила позади два года рецессии. Благодаря хорошей макроэкономической политике темпы роста ВВП снова будут положительными», — отметил он, говоря о посвященном мировой экономике докладе МВФ, который будет опубликован на следующей неделе.

По словам Райса, российскому правительству нужно продолжать экономические реформы и «бороться со структурными недостатками».