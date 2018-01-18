Потребность майнинговых предприятий в дешевой электроэнергии может подтолкнуть создание возобновляемых источников энергии в США, полагают аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley.

По мнению экспертов, запрос на дешевую электроэнергию от майнеров «может представлять собой новую возможность для бизнеса девелоперов, работающих в сфере возобновляемых источников энергии», сообщает Coinfox .

Регионы, которые могут получить выгоду от запроса на электроэнергию от майнинговых предприятий - районы, которые имеют потенциал для создания ветровых и солнечных электростанций.