Министерство национальной обороны Южной Кореи начало блокировать доступ к к интернет-сайтам, работающим с зашифрованной валютой на военных базах.

Как сообщает Korea Times , ведомство заявило в понедельник, что также рассматривает и другие меры регулирования в отношении цифровых валют, таких как биткоин.

«В соответствии с внутренними правилами мы будем постепенно закрывать доступ к интернет-сайтам, работающим с зашифрованной валютой», — говорится в сообщении ведомства.

Упомянутые «внутренние правила» ставят криптобиржи в один ряд с онлайн-казино и порносайтами, которые военное министерство страны также блокирует. Более того, ведомство уже разрабатывает и более жесткие регулятивные меры в отношении торговли криптовалютой и сейчас идут внутренние переговоры, чтобы определить, не противоречит ли это военному уставу.

В Минобороны также заявили, что предложит ряд программ финансового образования для солдат.