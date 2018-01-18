МИД РФ счел публикацию BuzzFeed о трансакциях российских дипломатов неправомерным распространением конфиденциальной информации.



Речь идет о публикацию BuzzFeed о том, что власти США расследуют транзакции российского посольства в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Со ссылкой на чиновника, который знаком с материалами дела, портал сообщил, что бывший посол России в США Сергей Кисляк якобы получал на свой счет 120 тыс. долларов через десять дней после выборов президента США, а пять дней спустя инаугурации Дональда Трампа «кто-то пытался снять 150 тысяч долларов наличными со счета посольства». Кроме того, BuzzFeed написал о обналичивании российскими дипломатами примерно 30 чеков на 370 тыс. долларов, что делало невозможным отследить направление денежных потоков. Банкиры передали информацию об этих транзакциях американским властям, так как сочли их подозрительными из-за того, что переводы не соответствовали предыдущим опытам оплаты. Причем 370 тыс. долларов переводились в дни референдума в Крыму в 2014 году.



В МИД посчитали, что Buzzfeed является «информационным инструментом американских спецслужб», а в публикации разглашается «новая порция конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства — действующих и бывших». «Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны», — считают в ведомстве.

МИД также утверждает, что сотрудники BuzzFeed «признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет». В ведомстве не упомянули, в какой форме они сделали признание.

Публикация является «настоящим преступлением», заключающемся «в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных». Все денежные выплаты в МИД назвали обычными переводами зарплаты, перечислением дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежами строительным фирмам за проведенный ремонт.