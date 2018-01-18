ОТП Банк проанализировал трансакции, совершенные держателями его карт ( кредитных и дебетовых ) в канун новогодних праздников — в декабре 2017 года. Результаты исследования приводятся в релизе банка.

По традиции женщины в два раза чаще используют карты для приобретения одежды, чем мужчины. В свою очередь клиенты-мужчины в три раза чаще тратят деньги на развлечения и автомобили (заправки, сервис). Молодежь чаще использует карты в Интернете, а доля трат на продукты выше у взрослых людей. Но в декабре был отмечен ряд особенностей, которые характерны для всех категорий клиентов.

Лидирующими сегментами по росту количества трансакций в декабре стали компьютерные игры (плюс 106%), детские игрушки (плюс 92%), ювелирные украшения и бижутерия (плюс 88%), подарки и сувениры (плюс 71%).

Рост числа трансакций в продовольственном сегменте составил 17%, при этом суммы выросли на 22%, следует из обзора ОТП Банка. Там отмечают, что траты в продуктовых сетях и магазинах перераспределились: доля крупных розничных сетей не изменилась, а доля гипермаркетов существенно выросла за счет сокращения доли небольших «магазинов за углом».

Электронику, бытовую технику и товары для дома покупали чаще обычного, хотя средний чек одной покупки снизился. На детях Дед Мороз не экономил — в детских товарах выросли оба показателя: средний чек увеличился на 9% до 2 тыс. рублей, а количество трансакций, как было указано выше, — сразу на 92%.

В период предновогодних распродаж количество трансакций в магазинах одежды увеличилось на 22%, при этом средний чек уменьшился на 17% и составил 2,5 тыс. рублей.



На развлечения клиенты ОТП Банка тратили на 14% чаще при неизменном среднем чеке. Основными статьями расходов стали видеоигры и кинотеатры. «Предновогоднее настроение отразилось и на приобретении лотерейных билетов — в чудеса верили на 16% чаще», — заключают в банке.

