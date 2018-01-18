Сектор альтернативного онлайн-кредитования растет в семь раз быстрее, чем банковский рынок, следует из совместного исследования сервиса онлайн-кредитования MoneyMan и Объединенного кредитного бюро. За основу были взяты показатели рынка альтернативного кредитования и данные по банковским кредитам наличными в сумме до 100 тыс. рублей за 2016 и 2017 годы.

По итогам 2017 года онлайн-компании выдали займов на 30,3 млрд рублей, что на 67% больше, чем годом ранее. За 11 месяцев 2017 года банки выдали порядка 11,93 млн кредитов наличными на сумму более 423,4 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2016-го, следует из данных ОКБ. Эта динамика, скорее всего, сохранится и по итогам 2017 года.

Средняя сумма займа в сегменте онлайн-кредитования увеличивается, свидетельствуют данные исследования. В 2017 году она составила 13,8 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в 2016 году. «Средний чек» в банковском секторе увеличился только на 3% до 35,5 тыс. рублей.

Результаты исследования говорят о том, что сегмент альтернативного онлайн-кредитования — один из самых быстрорастущих в финансовом секторе России и именно этот сегмент служит драйвером развития для всей отрасли, отмечают авторы. У сектора большой потенциал роста: из 61 микрофинансовой компании, работающей в России, в онлайн-сфере присутствует только 21 компания (35%). В 2018 году это доля составит не менее 50%, а компании онлайн-кредитования выдадут займов на сумму более 50 млрд рублей, уверена генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко. Высокий уровень проникновения Интернета в России и возросшая за последние годы финансовая грамотность населения делают этот сектор привлекательным не только для потребителей, но и для инвесторов, отмечает она.

Банки сегодня сохраняют довольно жесткие требования к потенциальным заемщикам и предпочитают работать со своими проверенными клиентами, предлагая им крупные кредиты наличными и кредитные карты . «Тем не менее потребность населения в заемных средствах не снижается, — говорит заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников. — Именно поэтому многие заемщики, которым нужны небольшие суммы наличных денег, все чаще обращаются в компании онлайн-кредитования. Эти компании более лояльны к заемщикам, а сам процесс кредитования происходит в режиме онлайн, что, безусловно, делает его более удобным для потребителя».



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru