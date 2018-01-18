Нью-Йорк возглавил список мировых криптостолиц в 2017 году по итогам исследования Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (IDACB).

По данным рейтинга, в топ-10 вошли Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Сингапур, Лос-Анджелес, Дубай, Джакарта, Гонконг, Сидней, Дели. В рейтинг стран вошли США (со значительным отрывом), Индия, Малайзия, Нигерия, Австралия, Канада, Германия, Индонезия, Сингапур, ОАЭ, сообщают «Известия» .

Регуляторы этих стран пока не приняли окончательного решения по легализации криптовалюты, но создали условия для ведения торгов на криптобиржах, майнинга и проведения ICO внутри страны.