Индекс Мосбиржи утром в четверг, 18 января, обновил исторический максимум, превысив 2 295 пунктов. В ходе торгов индикатор достигал 2 295,53 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Предыдущий максимум на уровне 2 293,99 пункта был зафиксирован 3 января 2017 года.

По состоянию на 11:38 мск индекс Мосбиржи скорректировался до 2 289,64 пункта (рост на 0,52% к уровню предыдущего закрытия). К этому времени индекс РТС вырос на 0,49% до 1 270,85 пункта.

«Российский рынок движется вверх на позитивном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи с утра обновил максимум, едва не достигнув отметки 2 300 пунктов. Январь может стать месяцем самого активного роста на отечественной бирже с 2015 года», — отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако, предупреждает он, «техническая картина в целом напоминает историю десятилетней давности, когда бурный рост сменился резким и продолжительным падением».

Впрочем, указывает Ващенко, в настоящее время поводов для коррекции нет. «В США продолжается рост на фоне ожиданий хороших отчетов компаний и эффекта от налоговой реформы. Нефть торгуется около 70 долларов за баррель, что стимулирует приток средств в бумаги российских компаний. Китай сохранил темп роста экономики на уровне 6,8%», — перечисляет он.

Эксперт считает, что у индекса Мосбиржи есть вероятность в четверг достичь отметки 2 300 пунктов. «В отсутствие негативных внешних сигналов, я не думаю, что игроки начнут массово фиксировать длинные позиции», — говорит Ващенко.