Государственная Транспортная Лизинговая Компания подала два иска к авиакомпании «ИрАэро», потребовав с нее 808 млн рублей. Об этом сообщает портал NewIrkutsk со ссылкой на информацию Арбитражного суда Москвы.

Заявления были направлены в суд 10 и 11 января. Причина предъявления требований не раскрывается, иски пока не приняты к производству, следует из сообщения.



«ИрАэро» начала с работу в 1996 году, базируясь в Иркутске и Омске. В парке компании присутствуют самолеты Ан-24, Ан-26, CRJ-200 и SSJ 100.