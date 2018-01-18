АО «Гознак» в четверг, 18 января, представило приложение «Банкноты-2017», которое позволяет проверить подлинность новых купюр достоинством 200 и 2 тыс. рублей . Как заявил гендиректор компании Аркадий Трачук, банкноты постепенно появляются в обращении, и цель нового приложения — «придать уверенности тем, кто впервые видит такие купюры».

Пока приложение доступно для телефонов с системой Android, однако в ближайшее время компания обещает выпустить версию для телефонов с iOS.

Приложение способно определить не только подлинность, но и номинал банкноты, однако, как подчеркнул Трачук, это не является полноценной заменой существующим системам проверки купюр.

Новое приложение будет полезным, считает Трачук. При этом он заверил, что в ближайшее время гражданам не стоит опасаться появления поддельных купюр в 200 и 2 тыс. рублей. По его словам, обычно фальшивки начинают изготавливать через несколько лет после выпуска новых банкнот.



Что касается банкнот с другим номиналом, то, по словам главы Гознака, пока у разработчиков есть сомнения, что удастся подобрать подходящий алгоритм для проверки всех купюр. «Дело в том, что в обращении находятся банкноты, выпущенные еще во времена, когда не было никаких смартфонов. У них разная степень защиты», — пояснил Трачук. Однако в перспективе появится приложение, которое будет определять и другие купюры, пообещал он.

