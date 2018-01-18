Изменение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может привести к потерям бюджета. Такое мнение высказала в интервью ТАСС глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Я не сторонник прогрессивной шкалы НДФЛ. Я считаю, что сейчас это стабильный, понятный и достаточно эффективный с точки зрения поступлений источник пополнения доходной части бюджета в субъектах. Любые трансформации, которые происходят у нас с подобного рода институтами, всегда приводят к потерям», — сказала Голикова.

По ее словам, сейчас у правительства пока нет оснований для того, чтобы модернизировать систему подоходного налога.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов выступил против повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% и в целом против изменений налога на доходы физических лиц, так как это «стабильный налог».

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что на совещаниях у президента РФ рассматриваются различные варианты так называемого бюджетного маневра, цель которого — увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. По информации источников газеты «Ведомости», один из обсуждаемых вариантов — увеличение НДФЛ с 13% до 15%.