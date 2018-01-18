Газнефтьбанк снизил минимальную ставку по программе кредитования предприятий малого и среднего бизнеса — « Пополнение оборотных средств » на 1 процентный пункт до 12%.

Газнефтьбанк снизил минимальную ставку по программе кредитования предприятий малого и среднего бизнеса — « Пополнение оборотных средств » на 1 процентный пункт до 12%.

Денежные средства можно привлечь в сумме до 40 млн рублей (ранее — до 25 млн), сроком до трех лет, что на один год больше, чем ранее.



«Минимальная ставка действует для траншей до 90 дней и определяется кредитным комитетом банка в зависимости от срока, суммы кредита и финансового положения заемщика. В качестве обеспечения по кредиту должна быть предоставлена недвижимость», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.