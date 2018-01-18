Держателям банковских карт Visa Промсвязьбанка стала доступна оплата покупок и услуг с помощью платежной системы Garmin Pay, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Для этого владельцам последних моделей «умных» часов Garmin Vivoactive 3 и фитнес-браслетов достаточно выбрать карту на экране смартфона, авторизоваться с помощью отпечатка пальца или ПИН-кода и совершить покупку, поднеся устройство (часы) к платежному терминалу с технологией NFC», — говорится в релизе.



Garmin Pay — платежная система производителя «умных» спортивных часов.