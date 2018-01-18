Власти Франции и Германии намерены провести оценку рисков, связанных с криптовалютами, в частности с биткоином, и сформировать правила контроля за ними. Об этом заявил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр, выступая на пресс-конференции в Париже после встречи с главой Минфина ФРГ Петером Альтмайером, передает ТАСС.



«Мы проведем совместный франко-германский анализ рисков, связанных с биткоином, подготовим предложения по его регулированию и представим их в виде общего предложения нашим коллегам из стран G20 на саммите в Аргентине в марте», — приводит его слова агентство Reuters.

«На нас лежит ответственность ответственность донести до граждан информацию о рисках и снизить их», — подчеркнул в свою очередь Альтмайер.

Глава французского Минфина ранее неоднократно предостерегал о возможных рисках, связанных с игрой на бирже криптовалют. 15 января он объявил о том, что поручил бывшему главе Банка Франции Жан-Пьеру Ландау разработать стратегию по контролю за криптовалютами.