Faceter, поставщик первого в мире сервиса для видеонаблюдения с распознаванием лиц для массовых потребителей на основе блокчейн, запускает сбор инвестиций по методу Token Sale Event (TSE). Система будет производить ресурсоемкие вычисления алгоритмов deep learning на собственной децентрализованной сети, организованной с помощью майнеров.

В период presale с 1 февраля по 1 марта 2018 года будет выпущено на рынок 8 000 000 токенов номиналом $0,1 ETH. Затем начнется открытая продажа токенов, которая продлится до конца апреля и подразумевает выпуск 400 000 000 FCT (soft cap $5 000 000).

Компания предлагает специальные бонусы для инвесторов, которые в обозначенный период приобретут до 6,4%. Дополнительные 5% бонуса получат частные инвесторы, которые вложат от $10 000. Приобрести токены можно за ETH и BTC.

Как говорится в сообщении компании, в ближайшем будущем все камеры будут «умными» и Faceter стремится демократизировать искусственный интеллект, устранив разрыв между теми решениями, которые доступны только крупным корпорациям, и теми, что используют обычные люди.