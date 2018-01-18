Вопрос регулирования криптовалют ставит государства во всем мире в тупик. Об этом заявила на Гайдаровском форуме глава межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалют в России Элина Сидоренко. Она подчеркнула, что регулирование этого вопроса необходимо, однако для его введения есть множество препятствий.

«Сейчас мы выбрали очень интересный подход отмалчивания. Это отмалчивание очень губительно, и я объясню почему… В уголовном праве есть понятие хабитуализации, или опривычивания. Если мы сейчас опривычимся в среде отсутствия права, нас будет очень сложно загнать в право», — отметила Сидоренко.

По ее словам, подобная ситуация приводит к путанице понятий. «Когда Центральный банк нам говорит, что криптовалюта есть и что вроде ее нет; и тут Минтруд нам говорит: «Пожалуйста, господа, мы у вас забрали все, что можно, из загрансчетов, но мы вам говорим о том, что криптовалюта нами не учитывается». Чем можно это считать, как не призывом к новой хабитуализации?» — рассуждает эксперт. В таких условиях, по ее мнению, государство больше не может отмалчиваться. «Мы должны всем сказать: либо криптовалюте есть место, либо нет», — уверена Сидоренко. При этом проблема, с ее точки зрения, заключается в том, что у органов власти нет четкого понимания, «кто будет контролером» и что будет контролироваться.



Таким образом, с одной стороны, регулирование необходимо, с другой — невозможно. «Сейчас это серьезный серый поток, который не может быть никем отрегулирован, потому что на международном уровне нет единого понимания», — признала Сидоренко. «Какое государство решится сказать криптовалюте «да», когда мы понимаем, что государство не может контролировать этот процесс ввиду отсутствия механизмов контроля?.. Не страшна криптовалюта, а страшна невозможность регулятора этот вопрос регулировать», — подытожила спикер.

