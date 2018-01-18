Финансовый сектор в ходе развития цифровой экономики исчезнет первым, произойдет становление нового эффективного рынка, с которым исчезнет банковская индустрия в сегодняшнем виде, заявил РИА Новости исполнительный директор Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин в кулуарах Гайдаровского форума.

«Для конкуренции в цифровой экономике необходимо обладать огромным количеством компетенций, быть гибким и очень эффективным, уметь управлять портфелями проектов и анализировать большие данные для принятия объективных решений в режиме онлайн (24/7). Как не сложно догадаться, в цифровой экономике нет места для человека», — уверен собеседник агентства.

По его словам, это мир, который создается машинами для машин, и человек в какой-то момент не будет управлять законами этого мира. «Здесь в зоне риска финансовый сектор, и именно он исчезнет первым под напором цифровой экономики и перейдет на качественно новый уровень, произойдет становление эффективного рынка, этим будет ознаменован конец банковской индустрии, такой, какой мы ее знали», — уверен Минин.

По мнению эксперта, такая же участь ждет еще ряд индустрий, продукты и сервисы которых могут существовать в цифровом виде. В то же время существуют секторы, которые не могут быть дематериализованы — добыча полезных ископаемых, производство продукции АПК. «Эти индустрии останутся в макромире, и в этих индустриях экспоненциальные (приводящие к резкому росту. — Прим. ред.) технологии начнут новую войну за эффективность работы активов такого рода индустрий», — полагает он.