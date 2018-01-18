Всемирный экономический форум (ВЭФ) предупреждает об опасности фрагментации Интернета вследствие трансграничных кибератак. Об этом говорится в его ежегодном докладе «Глобальные риски — 2018», опубликованном в Женеве.

«Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств Интернета на национальные и региональные «огороженные участки», — отмечают авторы исследования. Фрагментация Интернета в свою очередь может привести к прекращению технических функций единой сети и замедлению темпов технологического развития.

Вместе с тем технический прогресс в сфере обеспечения кибербезопасности может ослабить риск такой фрагментации. Авторы доклада подчеркивают большое значение «диалога между правительствами и технологическими компаниями», который способен помочь развитию технологий «в политически устойчивом контексте общих ценностей и согласованной ответственности».

Однако, напоминают в ВЭФ, «наступательные возможности» в киберпространстве развиваются быстрее, чем арсенал реагирования на враждебные действия. Это создает «туман неопределенности, при котором потенциал неправильных расчетов может вызвать спираль ответных карательных мер», что чревато «возникновением цепной реакции».

Если автора кибератаки не удастся быстро выявить, то ответный удар может быть нанесен ошибочно. В итоге круг участников конфликта может расшириться, затронув страны, которые не рассматривались как мишени, и даже привести к применению обычных вооружений.

В том, что касается конфликтов с применением обычных вооружений, согласованные правовые нормы обеспечивают предсказуемость поведения сторон. По мнению экспертов, если бы государства ускорили выработку подобных правил для кибервойн, то это «помогло бы предотвращать возникновение конфликтов по ошибке». Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы, — указывает ВЭФ. — И, возможно, могли бы быть коллективно запрещены целые классы кибероружия — как это было сделано в отношении биологических и химических вооружений».