Число не доверяющих бизнесу россиян с 2012 сократилось почти вдвое, однако уровень доверия к бизнесу в России пока еще остается низким, сообщил Валерий Федоров.

По его словам, в 2012 году каждый второй сказал, что полностью или скорее не доверяет предпринимателю. А в 2013 году уже 43%, в 2015 - 36%, летом 2017 года - 27%.

В презентации Всероссийского центра изучения общественного мнения, отмечается, что доверие к профессии «предприниматель» в российском обществе не сформировано, и, несмотря на поступательное повышение доверия и снижение недоверия, доля не доверяющих предпринимателям превышает долю доверяющих, сообщает ТАСС .