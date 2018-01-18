Служба финансового надзора Южной Кореи приступила к расследованию вероятного инсайдерского трейдинга со стороны ряда высокопоставленных государственных чиновников.

Госсужащие распродали принадлежавшие им криптовалютные активы и получили существенную финансовую прибыль незадолго до того, как регуляторы Южной Кореи объявили об ужесточении правил работы местных бирж, сообщает ForkLog со ссылкой на Bitcoin.com.

По словам одного из политиков страны, есть информация, что сотрудники FFS продали всю принадлежавшую им виртуальную валюту до того, как было объявлено о мерах правительства [в отношении криптобирж]. Эту информацию также подтвердил глава FFS Чой Хенг-сик и глава администрации премьер-министра Южной Кореи Хон На-ки.

Отмечается, что, хотя закон о поведении государственных служащих строго запрещает им торговлю акциями на биржах, криптовалюта в данный момент не определена как финансовый актив или валюта. Таким образом, технически сама торговля биткоином не попадает под этот закон, однако по-прежнему остается такой аспект, как недобросовестное использование внутренней информации, за что чиновникам и может грозить наказание. К тому же такие поступки наносят большой моральный удар по самим властями, которые официально заявляют о своем намерении жестко регулировать криптовалютный бизнес.