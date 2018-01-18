Обращение от ЦБ о нарушениях законодательства РФ руководителями Промсвязьбанка в МВД России не поступало, подчеркнули в ведомстве.
Банк России не обращался в МВД по поводу фактов и сделок, имеющих признаки незаконных действий со стороны руководства санируемого Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
«Обращение от Банка России о нарушениях законодательства Российской Федерации руководителями ПАО «Промсвязьбанк» в МВД России не поступало», — говорится в сообщении, полученном в ответ на соответствующий запрос ТАСС.
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