Банк России не обращался в МВД по поводу фактов и сделок, имеющих признаки незаконных действий со стороны руководства санируемого Промсвязьбанка . Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Обращение от Банка России о нарушениях законодательства Российской Федерации руководителями ПАО «Промсвязьбанк» в МВД России не поступало», — говорится в сообщении, полученном в ответ на соответствующий запрос ТАСС.