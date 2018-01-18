Банк России займется исследованием уровня благополучия россиян, рассказал директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев.



«Наш новый проект, мы его называем «Благополучие». Это совместный проект с ФОМом. Мы хотим исследовать, что формирует ощущение благополучия у наших сограждан. Мы отказались от идеи индекса счастья, так как счастье — вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная», — сообщил он в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС.

В понятие благополучия войдут оценки уровня жизни, сравнение себя с другими, отношение к порядку и ряд других критериев.