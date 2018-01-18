Главный аудитор Банка России Валерий Горегляд назвал самые популярные с точки зрения инвестирования новейшие технологии в 2017 году. По его словам, банкам в новых условиях приходится конкурировать с нефинансовыми организациями за клиентов. Для этого они вынуждены активно инвестировать в стартапы или создавать с ними совместные проекты.

«Для нас как регулятора очень важно понимать основные тренды и направления. Подавляющий интерес вызывают большие данные, анализ данных, мобильные технологии и искусственный интеллект. Таким образом, нами составлен рейтинг наиболее популярных технологий для инвестирования в 2017 году. Я думаю, что эти же тенденции сохранятся и в 2018 году», — заявил он в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.

Горегляд пояснил, что интерес к IT-сегменту со стороны банков и компаний не случаен. «По опросам порядка 56 финансовых организаций (это на 17-й год, думаю, что на настоящий момент эта цифра еще больше) в мире включили цифровую трансформацию в основы стратегии своего бизнеса. Это как раз, наверное, убеждает нас в том, что будущую экономику без цифры представить трудно», — заключил Горегляд.