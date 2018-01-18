Отмена валютного контроля может повлиять на волатильность и устойчивость финансового рынка, считает директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России Игорь Дмитриев.

«Нет однозначного решения, что можно абсолютно убрать валютный контроль. Его нельзя сразу принять, потому что есть последствия, и последствия достаточно серьезные. Они связаны с волатильностью и устойчивостью финансового рынка», — рассказал он в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.