Банк России и временная администрация Промсвязьбанка в конце декабря 2017 года направляли обращения в Генпрокуратуру по поводу хищения кредитных досье заемщиков банка и ряда сделок с ценными бумагами кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банк России 25 декабря 2017 года направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ в отношении выявленного факта хищения кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму задолженности более 100 миллиардов рублей. Временная администрация по управлению банком, функции которой выполняются управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, 29 декабря 2017 года направила генеральному прокурору РФ Юрию Чайке заявление о возбуждении уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний-нерезидентов ценных бумаг банка на внебиржевом рынке, которые совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб», — сказал представитель ЦБ.

Также регулятор 29 декабря обратился в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку по обращению временной администрации, добавил представитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России не обращался в МВД по поводу фактов и сделок, имеющих признаки незаконных действий со стороны руководства санируемого Промсвязьбанка.