Годовая инфляция в России в настоящее время замедлилась до 2,3%, она находится вблизи цели Центробанка, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

«Инфляция в России, несмотря на замедление до 2,3% по последним недельным данным, все еще находится вблизи цели ЦБ», — рассказал он в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.

По словам Дмитриева, к концу III квартала 2018 года годовая инфляция будет находиться вблизи 3%, а к концу IV квартала вырастет почти до 4%, но не достигнет таргета.

«Здесь важна плавность, важно инфляцию возвращать к 4% плавно», — подчеркнул он.



На таргет в 4% годовая инфляция, согласно данным ЦБ, выйдет к концу I квартала 2019 года.