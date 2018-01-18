Банк «Уралсиб» в январе открыл компании «Интерлизинг» кредитную линию в размере 1 млрд рублей для финансирования новых сделок. Сообщение об этом в четверг распространил «Интерлизинг».

В компании подчеркивают, что «Уралсиб» является ее стратегическим партнером. Объем профинансированных банком сделок в 2017 году превысил 3,4 млрд рублей. «Полученные средства были направлены на сделки преимущественно с клиентами малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям: лизинг легкового транспорта, грузовых автомобилей и коммерческого транспорта, строительной и специальной техники, а также отдельных видов оборудования», — говорится в релизе.

Ранее «Уралсиб» объявил о начале продажи лизинговых продуктов для бизнеса в партнерстве с группой компаний «Интерлизинг».

