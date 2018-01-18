Центробанк 17 января исполнил обязательства по собственным купонным облигациям второго выпуска (№ 4-02-22BR1-7). Сообщение об этом опубликовано в четверг, 18 января, на сайте регулятора.

Первый аукцион по размещению второго выпуска купонных облигаций Банка России состоялся 24 октября 2017 года, спрос на нем (и, соответственно, объем размещения) составил 175 млрд 627,8 млн рублей по номиналу при предложенном объеме выпуска 500 млрд. Впоследствии были проведены аукционы по доразмещению бумаг, однако итоговый спрос все равно оказался в 2,2 раза меньше предложения: в общей сложности по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, были размещены облигации второго выпуска на 226 млрд 118,7 млн рублей по номиналу.

В настоящий момент облигации второго выпуска погашены в указанном объеме. По ним также выплачен купонный доход в общем размере 4 млрд 255,6 млн рублей (18,82 рубля на одну облигацию).

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа 2017 года в полном объеме — 150 млрд рублей. Пока это единственное из размещений КОБР, на котором спрос оказался выше предложения, составив порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября. Совокупный спрос на облигации третьего выпуска (с погашением 14 февраля 2018 года) и, соответственно, объем размещения на трех ноябрьских аукционах равнялся 77,8 млрд рублей при объеме предложения 500 млрд; еще один, декабрьский, аукцион был признан несостоявшимся. На трех декабрьских аукционах по размещению КОБР четвертого выпуска (с погашением 14 марта) совокупный объем размещения по номиналу составил порядка 48,3 млрд рублей при общем объеме выпуска 200 млрд.



Уже в этом году состоялся аукцион по размещению пятого выпуска КОБР (с погашением 18 апреля): объем размещения составил 201,8 млрд рублей по номиналу при объеме предложения 300 млрд. Кроме того, ЦБ запланировал на 13 февраля начало размещения шестого выпуска купонных облигаций (с погашением 16 мая 2018 года) объемом 400 млрд рублей.