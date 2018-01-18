Компания-учредитель банка Metropolitan Bank Holding Corp. во вторник заявила, что ранее опубликованные в СМИ сообщения о прекращении обработки международных переводов, связанных с криптовалютами.

Altcoin сообщает, ранее издание Fortune опубликовало новость, что биткоин-банк Metropolitan прекратил обработку связанных с криптовалютами международных переводов, сославшись на невозможность проверки этих операций на предмет соблюдения определенных правил или положений зарубежными банками. Fortune предположил, что Metropolitan отважился пойти на такой шаг после выявления случая мошенничества, в котором был замешан один из его клиентов.

Как заявили представители банка, устоявшиеся принципы кредитной организации действуют по сегодняшний день.

«На прошлой неделе банк разослал напоминание клиентам касательно политики против принятия банковских переводов, связанных с криптовалютой, от лиц, не являющихся резидентами США. Это напоминание, а не сообщение об изменении политики, которое никак не связано с «инцидентом в области международного мошенничества», - разъяснили они.

Кроме того, в Metropolitan подчеркнули, что существующая политика стала результатом стратегии предотвращения излишних рисков.