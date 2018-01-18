МГТС зафиксировала трехкратный рост трафика на сайты интернет-магазинов в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, по данным исследования наиболее популярных в предновогодний период e-commerce сайтов, Avito впервые стал самым посещаемым сайтом. Интернет-гипермаркет AliExpress, лидер декабря 2016 года, уступив первенство, отстал от Avito по объему трафика почти в 2,5 раза. На третьем месте расположился «ЛитРес».

Наиболее популярными категориями интернет-магазинов стали: