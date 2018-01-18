Таковы данные МГТС за декабрь 2017 года.
МГТС зафиксировала трехкратный рост трафика на сайты интернет-магазинов в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, по данным исследования наиболее популярных в предновогодний период e-commerce сайтов, Avito впервые стал самым посещаемым сайтом. Интернет-гипермаркет AliExpress, лидер декабря 2016 года, уступив первенство, отстал от Avito по объему трафика почти в 2,5 раза. На третьем месте расположился «ЛитРес».
Наиболее популярными категориями интернет-магазинов стали:
- Е-commerce сайты по продаже товаров широкого профиля - на них пришлось почти половина интернет-сессий клиентов МГТС. Самые посещаемые - Avito, AliExpress и Wildberries;
- Онлайн-гипермаркеты по продаже электроники и бытовой техники - 20% от общего трафика. В лидерах - «Эльдорадо» и «М.Видео»;
- Книжные интернет-магазины, которые впервые вошли в тройку категорий-лидеров. Доля трафика на них достигла 16%. Лидером в категории стал сайт «ЛитРес». Также в рейтинг попали интернет-магазины «Лабиринт» и «Читай-город».
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