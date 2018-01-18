Центральный банк России с 18 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 20,47 коп., до 56,5925 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,173 руб., что выше предыдущего дня на 14,87 коп.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России торговался разнонаправленно на волне падения цен на сырую нефть, а также ожидания новых санкций от США в отношении РФ, сообщает Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра подросла на 0,11%, до 56,39 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась на 0,33%, до 68,92 рублей за евро на фоне небольшой коррекции пары евро/доллар на мировом валютном рынке. Рубль находится под небольшим давлением в ожидании новых санкций из США.

По словам Андрея Кочеткова, аналитика «Открытие Брокер», к вечеру рубль слабел и против доллара, и против евро. Министр финансов А. Силуанов заявил, что Министерство финансов приложит все усилия, чтобы не допустить резкого укрепления рубля. Таким образом, ведомство настойчиво сигнализирует рынку о защите выгодного курса. Нефть к вечеру смогла вернуться выше $69 за баррель Brent, чем и обеспечила рублю резвый отскок от отметки 56,965 за единицу американской валюты. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,39% до 56,752, а европейская валюта росла на 0,04% до 69,37.

«Что касается пары доллар/рубль, то, несмотря на повышение нефтяных котировок, ослабление рубля может продолжиться из-за дорожающего доллара на рынке форекс. Повышение курса доллара выше 56,97 руб. откроет покупателям дорогу к 57,20 руб. за «американца». Цель для пары евро/рубль сегодня находится на отметке 69,70 руб.», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как анализирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаются попытки рубля возобновить укрепление по отношению к основным мировым валютам.

«Рост рынка энергоносителей и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность, в результате чего уже в начале дня «медведи» попытаются увести доллар ниже 56,7 рубля. В дальнейшем, в случае восстановления нефти марки Brent в район 70 долларов, продажи в американской валюте могут усилится, в результате чего к концу основной сессии она сделает еще один шаг к минимумам января, установленным в районе 56,2 рубля. Движение же в рамках вечерней сессии будет определяться статистикой по запасам углеводородов от Минэнерго США и реакций на нее цен на нефть», - прогнозирует эксперт.