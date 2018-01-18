Курс доллара на Московской бирже находится на отметке 56 рублей 75 копеек, евро торгуется на отметке 69 рублей 30 копеек.

Российские власти заявляют о том, что не допустят чрезмерного укрепления российского рубля, сообщает Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн». Об этом на Гайдаровском форуме заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр подчеркнул, что крепкий рубль бьет «по отраслевому бизнесу». Так же министр рассказал о целях Минфина сделать из России вторую Норвегию. Это может быть достигнуто благодаря накоплению в фонде национального благосостояния валютной подушки на сумму в 7 триллионов рублей.

Как поясняет Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX, рубль пытается вернуться к росту после неудачных попыток доллара прорваться к отметке 57 руб.

«В целом движения в паре остаются малоактивными. Американская валюта резко выросла по всему спектру рынка накануне вечером в ответ на публикацию отчета ФРС Бежевая книга, который показал, что регулятор по-прежнему планирует три повышения ставки в этом году. Однако импульс оказался кратковременным, и сегодня доллар снова торгуется под давлением», - констатирует эксперт.