В четверг состоялось первое заседание президиума совета Ассоциации банков России, на котором с темой «Национальная система регистрации финансовых трансакций» выступили председатель совета Ассоциации Анатолий Аксаков и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Они представили финансовый маркетплейс — инфраструктуру, которая позволит гражданам в режиме 24/7 покупать финансовые продукты, предлагаемые российскими банками и иными финансовыми компаниями. Проект был анонсирован впервые в октябре 2017 года на форуме Finopolis.

Разрабатываемая система в совокупности представляет собой, с одной стороны, регистратора, у которого учитываются все финансовые трансакции, с другой стороны, «супермаркеты», где розничные инвесторы смогут увидеть и приобрести все доступные предложения финансовых продуктов.

«Супермаркеты» позволяют пользователям не тратить время на поиски и быть уверенными в том, что они увидят действительно все доступные им предложения. Помогать определиться с выбором при таком разнообразии им будут автоматизированные советники-боты. Таким образом, у пользователей не будет необходимости самостоятельно заниматься сравнением наилучших предложений.

Также маркетплейс значительно повышает уровень финансовой доступности, поскольку не требует от клиента физического присутствия – такие возможности уже дают новые правила удаленной идентификации. Одновременно система обеспечивает безопасность сделок и совершения платежей. Поставщикам финансовых услуг эта система принесет расширение географии присутствия, а также снижение стоимости привлечения и обслуживания клиентов.

Анатолий Аксаков отметил, что реализация проекта «Национальная система регистрации финансовых транзакций» направлена на изменение архитектуры финансового рынка, невозможное без соответствующих новаций в регулировании.

По его оценке, должны быть установлены требования к новым элементам инфраструктуры. Отдельное внимание будет уделено правилам раскрытия информации о продуктах. И самая новаторская часть регуляторных изменений придется на разработку правил для ботов — специальных программ, помогающих гражданам выбирать финансовые продукты и способных эволюционировать до полноценного финансового консультанта.

Со своей стороны президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский заявил, что Ассоциация готова войти в рабочую группу Банка России по разработке «Национальной системы регистрации финансовых трансакций», задействовав экспертные возможности трех комитетов Ассоциации.