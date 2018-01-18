«АК БАРС» Банк выдал предпринимателям 100 банковских гарантий онлайн с использованием новой инновационной платформы по экспресс-технологии, запущенной в конце 2017 года.

«Корпоративным клиентам было предоставлено 100 банковских гарантий онлайн на сумму более 200 млн рублей. Экспресс-рассмотрение заявок с минимальным пакетом документов определяет высокий спрос на этот продукт, – отмечает заместитель начальника управления гарантийного бизнеса «АК БАРС» Банка Василий Беляев. – Предприниматель получает от банка дистанционное решение в течение всего нескольких часов, без необходимости посещения офиса банка».

Обязательными условиями для оформления банковской гарантии онлайн являются наличие усиленной квалифицированной электронной подписи и доступа в интернет. Гарантийный лимит может составлять до 100 млн руб. РФ.

Срок выдачи гарантии на сумму до 7 млн рублей составляет не более четырех рабочих часов, от 7 до 100 млн рублей не более 1 дня. Гарантии выдаются на срок до 5 лет без необходимости открытия расчетного счета и предоставления залогов.