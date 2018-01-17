Регулятор настроен на сотрудничество с бизнесом в сфере внедрения новых технологий, заявила заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова, выступая на Гайдаровском форуме.



«Мы переходим из парадигмы противостояния бизнеса и государства в отношения, когда бизнес и государство должны сотрудничать и вырабатывать оптимальные варианты решений. Программа «Цифровая экономика» построена по такому принципу, что бизнес и государство выступают как партнеры. Мы хотим научиться эффективно слышать друг друга», — сказала представитель ЦБ.

По ее словам, Банк России видит свою роль в содействии и мягком регулировании.

«Мы должны выявлять зоны риска, чтобы понять, как ими управлять, и понять, как построить конкурентный рынок», — добавила она.