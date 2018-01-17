Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал офшором зону в Минске, где белорусское правительство разрешило ICO.

«Если мы не успеем в реализации регулирования... то тогда, конечно, появится определенный риск того, что граждане пойдут в район Минской области, вот в этот офшор», — рассказал он в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.

Моисеев отметил, что в Минфине достаточно аккуратно относятся к предложениям создать подобный офшор на территории России.

«Пока мы ничего не зарегулировали в России, что мы, конечно, сделаем, устроим здесь регулирование. Но пока мы этого не сделали, у нас на всей территории Российской Федерации тоже можно делать все, что можно. Майнинг не подлежит налогообложению сейчас ни в каком формате, Россия является мировым лидером по числу ICO», — подытожил он.